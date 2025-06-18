В Европе усиливаются разговоры о возможных радикальных изменениях в структуре НАТО. Как пишет издание The Guardian, некоторые страны Европейского союза (ЕС) рассматривают возможность отправить миротворческий контингент на Украину без согласования с США, которые являются одними из главных членов Североатлантического альянса.

Аналитики уверены, что таким образом дни европейских лидеров «сочтены», поскольку Вашингтон сейчас направил свое внимание на противостояние Китаю.

«США должны взять НАТО под свой контроль ради собственных интересов», — говорится в публикации.

Отмечается, что в скором времени странам ЕС придется самостоятельно принимать те или иные решения, касающиеся военной активности, без участия США.

Российская сторона категорична в вопросе возможного размещения миротворцев на Украине. По словам министра иностранных дел страны Сергея Лаврова, компромисса по этому вопросу быть не может.

Ранее газета Politico сообщала, что приграничные с Россией страны Евросоюза готовят системы здравоохранения к войне.