Лавров заявил о результатах переговоров с США по Украине

Взаимодействие между Москвой и Вашингтоном по украинскому вопросу приносит результаты — Киев согласился возобновить стамбульские переговоры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Диалог России и США по ситуации вокруг Украины оказался продуктивным. Как отметил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, Вашингтон начал учитывать первопричины кризиса, а давление со стороны администрации президента США Дональда Трампа помогло склонить Киев к возобновлению переговоров в стамбульском формате.

Министр подчеркнул, что Москва и Вашингтон едины в главном — прямую военную конфронтацию между двумя странами допустить нельзя. При этом Россию обнадеживает готовность американской стороны к честному и взаимоуважительному диалогу.

Ранее Лавров пошутил про девушку, наступившую ему на ногу на саммите БРИКС.