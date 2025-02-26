Лавров запросил у французских дипломатов документ, позволяющий изымать прибыль с активов РФ

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров затребовал от французского МИД документ, который позволяет Парижу использовать прибыль от замороженных активов России в Европе. Слова министра привело РИА Новости.

Лавров выступил на пресс-конференции, которая была посвящена переговорам в Дохе. Он заявил, что Парижу стоит разъяснить высказывания президента Франции Макрона.

«Мы хотим попросить наших французских коллег разъяснить, в каком международном правовом документе разрешается использовать прибыль с того, что ты своровал», — указал дипломат.

Ранее Лавров заявил, что для РФ исключен вариант, по которому боевые действия на украинской территории будут заморожены вдоль линии боевого соприкосновения. Министр сообщил, что точка зрения России остается неуклонной и при заключении мира должны быть устранены первопричины конфликта.