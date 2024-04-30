LCI: ВСУ бросили в бой неопытных солдат из-за страха прорыва под Авдеевкой

Украинские ВС вынуждены спешно бросать в бой неопытных бойцов из теробороны в попытках сдержать российский прорыв на Авдеевском направлении. Соответствующее заявление сделал французский аналитик Ульрих Буна в беседе с телевизионным каналом LCI .

Эксперт заявил, что большая часть украинских солдат под Авдеевкой в данный момент – экс-силы теробороны, у которых нет опыта. Он подчеркнул, что Киев принял данное решение для того, чтобы попросту закрыть брешь.

Буна также указал на то, что подобные решения украинского руководства явно свидетельствуют об остром дефиците солдат в ВСУ. Второй проблемой украинской стороны на данном направлении являются слабые оборонительные позиции, которые не могут сдержать российский натиск, добавил он.

Французский аналитик выразил опасения в том, что РФ может добиться еще больших успехов на Донбассе.

«Я думаю, что это просто-напросто начало наступления России. Весеннего наступления России», — заявил он.

Ранее аналитик Джонсон заявил об ускорении продвижения РФ на фронте.