Le Monde: в Европе возобновили обсуждения отправки войск на Украину

В Европе вновь обсуждают возможность отправки военных на Украину. Об этом сообщила «Лента.ру», ссылаясь на источник в иностранном СМИ.

Недавно в Европе активизировались дискуссии о возможности отправки военных или бойцов частных военных компаний на Украину. Вопрос обсудили между собой президент Франции и премьер-министр Великобритании.

Тем не менее этот план вызывает скептицизм у ряда стран, включая Германию, что связано с недавними политическими изменениями в США, в частности, с выбором Трампа, и опасениями за будущее военной поддержки Украины со стороны Запада.

Ранее экс-посол Украины в Германии заявил, что Киев ждут самые тяжелые восемь недель в истории до инаугурации Трампа.