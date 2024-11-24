По словам экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника, ближайшие восемь недель до вступления вновь избранного американского лидера Дональда Трампа якобы будут самыми сложными для Незалежной.

Он добавил, что данный период станет наиболее трудным «в истории Украины после 1991 года».

По мнению Мельника, Незалежной стоит активно сотрудничать с Трампом до его инаугурации, поскольку после этого момента Киеву придется несладко.

Они признал, что Киеву станут навязывать решения «через голову».

Ранее в Конгрессе США заявили, что ВСУ не планируют атаку ракетами ATACMS Москвы и Петербурга.