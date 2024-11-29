Le Point: Париж дал Нетаньяху защиту от ордера МУС за роль в перемирии в Ливане

Президент Франции Эммануэль Макрон согласился не выполнять ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в обмен на участие в соглашении о прекращении огня в Ливане. Об этом сообщил французский журнал Le Point, ссылаясь на источник, близкий к французскому руководству.

По данным издания, вскоре после получения ордера Макрон позвонил Нетаньяху и отметил, что Париж «должен уважать МУС и активно с ним сотрудничать». При этом президент добавил, что положения МУС «предусматривают случаи иммунитета» от арестов.

В ходе общения обсуждалась ситуация с перемирием в Ливане. Стороны пришли к соглашению, что Франция займет «значимую позицию в комитете, ответствующем за мониторинг» выполнения резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, касающейся ситуации на израильско-ливанской границе.

Именно этот телефонный разговор, по утверждению журнала, способствовал устранению последних разногласий между Францией и Израилем.

Ранее сообщалось, что лидер Ирана призвал казнить израильского премьер-министра Нетаньяху.