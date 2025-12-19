Легендарное подразделение «Эспаньола» потеряло командира

Военная организация «Эспаньола» подтвердила смерть командира одного из своих отрядов Станислава Орлова. Он был известен под позывным Испанец и работал военным корреспондентом.

Информация о гибели командира появилась накануне в декабре, когда дрессировщик Эдгард Запашный опубликовал, а затем удалил пост на эту тему.

После этого в ряде телеграм-каналов стали распространяться сообщения о том, что Орлов не выходит на связь, что в итоге подтвердилось печальным известием от его сослуживцев.

Церемония прощания с Орловым состоится 22 декабря в Москве, в Храме Христа Спасителя. Панихида начнется в 11:30 мск в нижнем храме.

«Эспаньола» — добровольческая разведывательно-диверсионная бригада, принимавшая участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. Подразделение было сформировано в 2022 году болельщиком ЦСКА Орловым на базе сообщества футбольных фанатов, изъявивших желание добровольно отправиться в зону боевых действий.

