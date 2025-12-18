Чиновники из двух российских регионов трижды отказали в компенсации семье солдата, погибшего на СВО

Родители солдата, погибшего в зоне специальной военной операции (СВО), больше года не могли получить положенную государственную компенсацию из-за бюрократических преград, пишет «Российская газета».

Яков Смирных погиб в Донбассе в апреле 2023 года. Его семья, проживающая в Кировской области, обратилась за выплатой в местное министерство социального развития, но получила отказ из-за якобы отсутствия необходимых документов.

Затем родители попытались оформить компенсацию через Центр социальных выплат Пермского края, поскольку их сын проходил там срочную службу и подписывал контракт. Однако пермские чиновники также отказали, мотивировав это тем, что Яков родился и был прописан в Кировской области.

Таким образом, семья трижды получала формальные отказы, попав в бюрократический тупик между двумя регионами.

Ситуацию разрешило вмешательство надзорного органа. В октябре 2024 года родители обратились в прокуратуру Пермского края. Проверка показала, что чиновники не выполнили свои обязанности должным образом: они не учли всех обстоятельств службы солдата и не предприняли действий для сбора необходимой информации самостоятельно, переложив эту задачу на заявителей.

После вмешательства прокуратуры справедливость восторжествовала: в конце ноября семья получила причитающуюся компенсацию.

Начальника отдела Центра социальных выплат, допустивший неправомерные отказы, привлекли к дисциплинарной ответственности.

