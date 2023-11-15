«Легко обошел бы Байдена»: обвинения в связях с Россией могут помочь Трампу вновь стать президентом США
Политолог Вафин рассказал, что может помешать Трампу стать президентом США
Фото: [Charlie Neibergall/AP/TASS]
Суд в штате Мичиган постановил, что Дональд Трамп имеет право участвовать в выборах президента США, несмотря на судебные иски о штурме Капитолия. Об этом сообщило известное международное агентство новостей.
Политический психолог и доцент-практик Финансового университета при Правительстве РФ Артур Вафин рассказал, сможет ли Трамп снова возглавить Америку.
«У Дональда Трампа есть все шансы в очередной раз занять пост президента. По результатам опросов NYT и Siena College, Трамп легко обошел бы Джо Байдена в пяти из шести ключевых штатов США», — отметил Вафин в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Эксперт считает, что бывший лидер Соединенных Штатов нанес бы поражение Байдену, набрав 300 голосов избирателей.
«Трамп — серьезный и богатый противник. Единственная его беда — это неосторожные высказывания, которые могут быть гиперболизированы. Его могут легко назвать расистом, женоненавистником и диктатором», — пояснил собеседник.
При этом политолог напомнил, что подобные обвинения преследовали политика всегда.
«Но теперь они могут прозвучать на официальном уровне и привести к новым уголовным делам. Также его могут обвинить в связях с Россией, но это может привести и к обратному эффекту», — подчеркнул Вафин.
По его мнению, многие американцы симпатизируют России, а обвинения в связях Трампа с нашей страной могут привлечь к нему новых сторонников.
Ранее мы раскрыли другие подробности возможного участия Дональда Трампа в выборах президента США.