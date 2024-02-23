Российские военные на багги спаслись от вражеского дрона в Авдеевке

Бойцы группировки ВС РФ «Центр» чудом спаслись на багги от украинского дрона-камикадзе, который целился в них. В соцсетях появилось видео с маневрами российских военнослужащих.

Как рассказал РИА Новости боец с позывным «Весна», российские солдаты приняли решение отстреливаться. Беспилотник, по его словам, разорвался в нескольких метрах от одного из бойцов.

«Осколками повредило багги, ее пытались поставить на ход. Группа оперативно раскидала «дымы», устроив завесу. Все парни остались целы», — рассказал «Весна».

На опубликованном видео видно, как российские военные, управляющие багги, заметили украинский дрон. После этого они начали набирать скорость, чтобы увернуться от аппарата. Вскоре рядом с автомобилем раздается взрыв.

Об освобождении Авдеевки стало известно 17 февраля. В этот день главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские солдаты покидают этот населенный пункт. Также о взятии Авдеевки 17 февраля президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Авдеевка расположена в 13-ти километрах от Донецка. ВСУ часто стреляли из этого населенного пункта по мирным районам столицы ДНР. Взятие под контроль Авдеевки позволит российским военным и дальше продвигаться по территории ДНР, освобождая населенные пункты, занятые на данный момент киевским режимом.

Ранее мы сообщали, что под Авдеевкой ВСУ впервые потеряли поставленную США тайно редкую бронемашину M1150 Assault Breacher.