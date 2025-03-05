Лекорню пожаловался на российский Су-35, чуть не сбивший французский Reaper в Средиземноморье

Глава Министерства обороны Франции Себастьен Лекорню сообщил в своем аккаунте в социальной сети X о том, что российский истребитель Су-35 якобы опасно приблизился к французскому беспилотнику в небе над Средиземным морем.

С его слов, все произошло в минувшее воскресенье, 2 марта, во время дежурного патрулирования акватории французским дроном Reaper.

«В воскресенье российский истребитель Су-35 допустил опасное сближение с французским дроном Reaper, который выполнял разведывательный полет над международными водами в Восточном Средиземноморье», — утверждает Лекорню.

Министр Франции охарактеризовал эти действия как «враждебные, умышленные и недопустимые».

Как заявили позже в российском Минобороны, российские летчики двигались по маршруту в соответствии с международными авиационными правилами и ни к каким воздушным судам не приближались.

Ранее сообщалось, что Boeing P-8 Poseidon опасно сблизился с Су-35 ВКС России над Средиземным морем.