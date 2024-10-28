Boeing P-8 Poseidon опасно сблизился с Су-35 ВКС России над Средиземным морем

Противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon, входящий в состав коалиции под руководством США, опасно приблизился к Су-35 ВКС России над восточной зоной Средиземного моря. Об этом сообщил капитан 1-го ранга Олег Игнасюк, заместитель руководителя российского Центра по примирению в Сирии, передает ТАСС.

«Над акваторией восточной части Средиземного моря произошло опасное сближение патрульного противолодочного самолета Boeing P-8 Poseidon коалиции с самолетом Су-35 ВКС России, выполнявшим плановый полет. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно принял необходимые меры для предотвращения столкновения», — сказал он.

Игнасюк добавил, что самолеты международной антитеррористической коалиции под руководством США продолжают создавать угрожающие ситуации в сирийском воздушном пространстве.

В районе Эт-Танф за сутки было зафиксировано 11 нарушений со стороны коалиционной авиации, включая два прецедента с парами F-15, один с F/А-18 и один с самолетом радиотехнической разведки МС-12W.

Также за день произошло четыре инцидента, нарушающих протоколы деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с полетами беспилотников, не согласованными с российской стороной.

Ранее сообщалось, что беспилотники ударили по американской военной базе в Сирии. База США расположилась в районе города Дейр-эз-Зор — самого крупного и стратегического важного города на востоке Сирии.