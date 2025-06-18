Лепса объявили в розыск на Украине

В начале марта СБУ предъявила заочное обвинение артисту. Лепс разыскивается по статье о публичной поддержке российской специальной военной операции (СВО) на Украине.

Кроме того, в причинах розыска указано обещание Лепса выплатить российским военнослужащим по миллиону рублей за каждый уничтоженный танк ВСУ. Также певец оказался в базе украинского сайта «Миротворца».

Лепс действительно поддержал начало СВО на Украине и президента РФ Владимира Путина. Из-за своей позиции артист был внесен в санкционный список Европейского союза (ЕС).

Украинские власти регулярно «преследуют» представителей культуры — артистов и певцов, которые публично высказываются против киевского нацистского режима и поддерживают усилия Москвы по его ликвидации.

Ранее сообщалось, что 19-летняя невеста Григория Лепса грубо ответила певцу Филиппу Киркорову на вопрос о возлюбленном.