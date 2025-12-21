Лукашенко привез в Петербург Путину обещанную на день рождения картину с Валаамом
Лукашенко подарил Путину подарок на день рождения, что был еще 7 октября
Фото: [официальный сайт президента Белоруссии]
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину картину, на которой изображены виды острова Валаам в Карелии. Этот подарок был вручен 21 декабря, когда Лукашенко присутствовал на заседании Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Телевидение показало видеозапись этого момента.
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что известный минский художник Владимир Маслеников создал эту картину по специальному заказу белорусского лидера.
«Пускай будет у вас. Где-то подсмотрел художник, поехал после нас с вами туда (на Валаам. – Прим. ред.) и сделал хорошую картину», – отметил Лукашенко, вручая подарок Путину.
Российский президент выразил благодарность своему коллеге за полученный подарок.
Стоит добавить, что Лукашенко подготовил данный подарок для Путина в честь дня рождения президента России, который тот отмечал еще 7 октября.
