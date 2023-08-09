Летевший из Белграда в Казань самолет экстренно сел в Шереметьево

Самолет Airbus А321, летевший из Белграда в Казань, совершил экстренную в международном порту аэропорту Шереметьево, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Инцидент произошел ночью 9 августа. Причиной экстренной посадки стали проблемы с давлением масла в двигателе – сработал датчик падения давления на судне. В ведомстве отметили, что никто не пострадал.

«В «Шереметьево» этой ночью аварийно сел аэробус А321 рейсом Белград – Казань», – сообщил собеседник агентства.

25 июля в Шереметьево также совершил жесткую посадку пассажирский самолет, летевший по маршруту «Москва-Сочи». Причиной инцидента стал отказ двигателя. На борту Boeing-737 летели 156 человек, включая семь членов экипажа.

8 августа также известно о случае экстренной посадки самолета, летевшего из Домодедово в Минск. По предварительным данным, на борту самолета стало плохо ребенка, из-за чего экипаж принял решение приземлиться в Витебском аэропорту.

2 августа самолет Airbus А320 авиакомпании «Сибирь», следовавший из Иркутска в Якутск, при взлете столкнулся со стаей птиц. Из-за этого самолету пришлось вернуться на стоянку. Следком РФ начал проверку по факту инцидента.