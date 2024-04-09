«Мы освободим Харьков»: аналитик раскрыл, чего ждать от СВО в ближайшее время

Ситуация в зоне проведения СВО меняется довольно быстро, а громкие события происходят одно за одним. Если же и случаются затишья, то длятся они недолго.

Военный эксперт и аналитик Борис Джерелиевский рассказал, что может произойти на фронте в ближайшие месяцы. По его мнению, летом будет много важных новостей.

ВСУ долго не продержатся

«Сейчас достаточно активные боевые действия идут по всей линии соприкосновения. На Харьковском направлении все динамично развивается, фактически идет эвакуация города, то же самое на Запорожском направлении, где ведутся активные бои, а ВСУ держатся уже из последних сил», – заверил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Украинская армия, по мнению эксперта, сохраняет позиции исключительно за счет резервов, а нехватку боеприпасов и техники компенсирует «мясом» – живой силой.

«И западные эксперты, и даже украинские источники признают, что долго так продолжаться не может. Очень скоро может произойти надлом, а фронт может посыпаться сразу в нескольких местах. На том же Авдеевском направлении сейчас, например, интенсивные сражения – в любой момент наши войска готовы выйти на оперативный простор. В Часовом Яре тоже наблюдается движение», – отметил Джерелиевский.

Фото: [ Минобороны РФ ]

Эти города скоро освободят

Также, добавил аналитик, поступает информация, что в Славянске и Краматорске боевики киевского режима начали минировать дома. Это тоже может говорить о скором прорыве ВС РФ.

На Харьковском направлении, по словам собеседника, события могут развиваться по-разному. Вряд ли это будет штурм, а вот ВСУ вполне могут оставить город из-за истощения своих резервов.

«Как именно будет развиваться ситуация, пока неизвестно. Но то, что мы освободим Харьков в обозримом будущем, я не сомневаюсь», – заключил Джерелиевский.

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