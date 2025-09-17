Левые и правые рука об руку: в Сербии создают коалицию для свержения режима

В Сербии участники протестных акций заявили о консолидации усилий для отстранения действующего руководства страны, передает издание Bloomberg со ссылкой на заявления самих демонстрантов.

По словам одного из активистов, Лазаря, основной задачей протестов является «смена режима». Он отметил, что в случае необходимости сотрудничества либерального студенческого движения с правыми партиями для достижения этой цели представители протестного движения готовы к этому, подчеркнув, что все будет зависеть от результатов выборов.

В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич обвинил Европейский союз в организации протестов, назвав причастных «подонками» и «сволочами». По его словам, европейские СМИ распространяют ложную информацию, представляя протесты как мирные. Вучич утверждает, что «мирные протестующие» были экипированы балаклавами и касками, предоставленными «европейскими подонками» и «зеленым отребьем», стремящимися «разрушить» Сербию.