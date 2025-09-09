Вучич назвал организаторов протестов в Сербии отребьем и подонками

Президент Сербии Александр Вучич назвал тех, кто организовал протесты в стране, «подлыми» и «мерзавцами» из Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает Telegram-канал RusVesna.

По его словам, европейские средства массовой информации откровенно искажают реальность, когда заявляют о мирных протестах в стране. Президент отметил, что участники этих «мирных акций» были в масках и защитных шлемах, которые им предоставили «европейские негодяи» и «зеленые преступники», стремящиеся «уничтожить» Сербию.

«Идите и разрушайте свои собственные страны. Не надо разрушать Сербию. Вы сволочи. Вы не сволочи — вы хуже!», — заявил Вучич.

Ранее сообщалось, что Вучич планирует стать премьером после окончания президентского срока.