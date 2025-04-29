Либеральная партия Канады вырвалась вперед на парламентских выборах

Телеканал CTV News сообщил , что Либеральная партия Канады, ведомая премьер-министром Марком Карни, побеждает на парламентских выборах в стране.

Как сообщает издание, либералы, под руководством Марка Карни, сохранили свои позиции у власти, получив необходимое количество мандатов на 45-х федеральных выборах для формирования нового правительства. Аналогичный прогноз о формировании либералами следующего правительства Канады предоставляет и CBC News.

Вместе с тем подчеркивается, что окончательные результаты голосования еще не объявлены и пока неясно, смогут ли либералы сформировать правительство большинства или же им придется довольствоваться правительством меньшинства. Для получения контроля над большинством в парламенте партии необходимо завоевать 172 места.

Ключевое соперничество на выборах развернулось между четырьмя политическими силами: Либеральной партией, Консервативной партией, Новой демократической партией и Квебекским блоком.

По оценкам канадских средств массовой информации, лишь у либералов и консерваторов есть реальные шансы на получение большинства в 172 места.

Ранее сообщалось, что Трамп подтвердил стремление присоединить Гренландию и Канаду к США.