Трамп подтвердил стремление присоединить Гренландию и Канаду к США

Американский президент Дональд Трамп заявил в интервью журналу Time, что на самом деле не шутит о вхождении в состав США Канады и Гренландии.

Так Трамп ответил на вопрос журналиста с просьбой прокомментировать серьезность заявлений насчет присоединения указанных территорий. Трамп отметил, что Канада — «интересный случай», потому что Штаты теряют в год от 200 до 250 млрд долларов в год. Президент США добавил, что расходы идут и на военную сферу, и на другие аспекты жизни канадцев. Именно присоединение Канады было бы экономически выгодно США, фактически как 51-й штат.

По поводу Гренландии Трамп отметил, что еще в 1951 году Вашингтон и Копенгаген в рамках союзнических обязательств подписывали договор о защите Гренландии, и США взяли на себя обязательство оборонять остров от агрессии. Также в Гренландии расположена американская космическая база Питуффик.

Напомним, ранее стало известно о том, что Исландия и Норвегия из-за Трампа начали обсуждать вступление в Евросоюз.