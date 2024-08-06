Лидер «Хезболлы» пообещал Израилю сильный ответный удар

Насралла отметил, что удар ливанской стороны будет сильным и эффективным. Он также предупредил жителей израильского города Хайфа о готовящемся нападении.

Эскалация отношений между Израилем и «Хезболлой» связана с атакой ЦАХАЛ на пригород Бейрута, в ходе которой были убиты два командира движения. Израильскими военными были выпущены три ракеты и беспилотник.

Ранее сообщалось, что Израиль направил Ливану и Ирану дипсообщения, в которых заявил о готовности развязать полномасштабную войну. Это стало ответной угрозой на заявления ливанских и иранских лидеров о готовящихся ударах по израильской стороне.