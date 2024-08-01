СМИ: Израиль направил Ирану и Ливану дипсообщения, что готов начать полномасштабную войну

Ряд СМИ и ближневосточных пабликов, близких к провластным израильским кругам, сообщают, что Израиль направил по тайным каналам Ирану и Ливану дипломатические сообщения о готовности начать полномасштабные военные действия.

Отмечается, что Тель-Авив якобы будет вынужден пойти на это в случае ответного удара Ирана и Ливана, а также поддерживаемыми ими группировками. На недавнюю гибель лидера политического крыла движения палестинского сопротивления ХАМАС в Тегеране.

«Если Иран, Хезболла и другие поддерживаемые Ираном группировки проведут ответный удар по Израилю, который приведет к значительному ущербу и жертвам, будет война», — приводится в сообщении OSINT USA.

Также стало известно, что глава МИД Ирана экстренно позвонил своим коллегам из Саудовской Аравии и Катара с неким «важным сообщением». кроме того, сообщается, что Тегеран в ночь на четверг, 1 августа, полностью закрыл воздушное пространство над иранской столицей

Глава ХАМАС Исмаил Хания погиб накануне из-за ракетного удара. Смерть лидера подтвердили в политбюро. В связи с этим Иран запросил проведение внеочередного заседания Совбеза ООН. Данную инициативу поддержал Китай, Алжир и Россия.

Ранее в Иране назвали США соучастниками в убийстве главы политбюро ХАМАС. Этот инцидент нарушает Устав ООН и международное право, как отметили дипломаты.