Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал военных обеспечить полную боевую готовность к войне

В своем обращении к военнослужащим лидер КНДР Ким Чен Ын подчеркнул важность обеспечения полной боевой готовности армии. Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), он также указал на то, что Запад использует Украину как «ударную силу» против России.

Данное заявление было сделано во время встречи командиров и политических работников батальонов Корейской Народной Армии (КНА), которая проходила 14-15 ноября в Пхеньяне.

Подобное мероприятие проводилось десять лет назад. В своей речи, посвященной актуальным вопросам и задачам военноначальников и политработников, он акцентировал внимание на важности подготовки.

Согласно отчету ЦТАК, Ким Чен Ын отметил «угрожающую природу военной конфронтации со стороны таких враждебных сил, как США и марионеточная Республика Корея», которые создали напряженную ситуацию на Корейском полуострове. В этой связи он призвал к улучшению военной подготовки.

Кроме того, Ким Чен Ын акцентировал внимание, что необходимо поддерживать готовность всех вооруженных сил республики к конфликту, заявляя о дальнейшем укреплении сил самообороны, особенно ядерных.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты могут ввести новые санкции в отношении КНДР за то время, пока у власти находится действующий президент Джо Байден.