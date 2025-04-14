Лидер КНР прибыл во Вьетнам с госвизитом

Центральное телевидение Китая сообщило , что председатель КНР Си Цзиньпин прибыл во Вьетнам 14 апреля с государственным визитом. Приглашение на этот визит поступило от генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама и президента страны Лыонг Кыонга.

Двухдневный визит во Вьетнам станет началом азиатского турне китайского лидера. Сразу после Вьетнама, с 15 по 18 апреля, Си Цзиньпин посетит Малайзию и Камбоджу также с государственными визитами.

В своей статье, опубликованной в вьетнамской газете «Нян зан» накануне поездки, Си Цзиньпин подчеркнул необходимость укрепления сотрудничества между Китаем и Вьетнамом.

Он заявил, что обе страны должны активизировать усилия для формирования китайско-вьетнамского сообщества с общей судьбой и вносить существенный вклад в обеспечение мира, стабильности, развития и процветания как в Азии, так и в глобальном масштабе.

Лидер Китая призвал к укреплению стратегического доверия, продолжению взаимовыгодного сотрудничества, расширению гуманитарных обменов и укреплению связей между народами, а также к расширению многостороннего сотрудничества для стимулирования азиатского процветания.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин призвал Евросоюз вместе противостоять США.