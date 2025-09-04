Лидер правой партии Австрии предложил создать с Россией систему безопасности для Европы

Герберт Кикль, глава Австрийской партии свободы (АПС), самой популярной политической силы страны, выступил с инициативой провести международную конференцию по созданию новой архитектуры безопасности в Европе совместно с Россией.

В эфире телеканала OE24 Кикль отметил, что подобный шаг помог бы выйти из нынешней ситуации напряженности и опасности нового «железного занавеса». По его словам, наращивание вооружений с обеих сторон лишь усиливает угрозы, тогда как диалог может открыть перспективу мирного будущего.

«Разве у нас нет общих интересов? Разве не существует уровень взаимопонимания, несмотря на все различия? И я считаю, что таким образом можно было бы сделать то, чего хочет население, не только в Австрии, но и по всей Европе - найти мирное решение», - подчеркнул лидер АПС.

Он добавил, что речь идет не о поддержке конкретного лидера, а о взаимодействии с Россией как государством. Главная цель, по мнению Кикля, — снизить напряжение и найти путь к стабильности на континенте.

Ранее Макрон объявил о готовности ЕС предоставить Украине гарантии безопасности.