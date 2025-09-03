Макрон объявил о готовности ЕС предоставить Украине гарантии безопасности

Европейский союз завершил формирование пакета гарантий безопасности для Украины. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, подчеркнув, что документы будут реализованы после подписания мирного соглашения. Об этом сообщает ТАСС.

Инициатива, продвигаемая Парижем и Лондоном, объединила вокруг себя множество государств. Так называемая «коалиция желающих» по поддержке Киева насчитывает уже 35 стран-участниц.

На 4 сентября запланирована онлайн-встреча этой организации. Ее итогом станет телефонный разговор европейских лидеров с американским президентом Дональдом Трампом. До этого российский министр иностранных дел Сергей Лавров оценил действия коалиции как дестабилизирующий фактор, способный подорвать прогресс в урегулировании конфликта.

