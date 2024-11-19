В Кремле отвергли предложение Эрдогана по «заморозке» конфликта на Украине
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План президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по «заморозке» по линии боевого столкновения на Украине не приемлем для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что условия завершения вооруженного конфликта на Украине, озвученные Путиным в июне, по-прежнему актуальны.
Турецкий лидер на саммите G20 в Рио-де-Жанейро собирается предложить Москве «заморозить» конфликт на Украине по текущей линии фронта.
Ранее в Кремле заявили, что пока не возлагают никаких надежд на Трампа.