В Кремле отвергли предложение Эрдогана по «заморозке» конфликта на Украине

План президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по «заморозке» по линии боевого столкновения на Украине не приемлем для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что условия завершения вооруженного конфликта на Украине, озвученные Путиным в июне, по-прежнему актуальны.

Турецкий лидер на саммите G20 в Рио-де-Жанейро собирается предложить Москве «заморозить» конфликт на Украине по текущей линии фронта.

Ранее в Кремле заявили, что пока не возлагают никаких надежд на Трампа.