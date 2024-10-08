Лидеры России и Азербайджана встретились в Кремле для обсуждения ключевых вопросов

Президенты РФ и Азербайджана Путин и Алиев проводят переговоры в Кремле. Об этом во вторник, 8 октября, сообщил ТАСС. Помимо них в переговорах приняли участие высокопоставленные представители двух стран.

Российский президент Владимир Путин и азербайджанский лидер Ильхам Алиев провели переговоры в Большом Кремлевском дворце. В рамках встречи главы государств обменялись традиционным крепким рукопожатием.

Основной темой переговоров стало урегулирование армяно-азербайджанского конфликта. Россия, как активный участник трехсторонних договоренностей 2020 года, продолжает играть ключевую роль в мирном процессе.

Это не первая встреча Путина и Алиева за последнее время. Предыдущая состоялась в конце августа в Баку. После Владимир Путин планирует провести переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Ранее кандидат в президенты США Харрис отказалась от встречи с Путиным по Украине. «Не в двустороннем порядке без Украины», как заявила она.