Лидеры стран ЕС сообщили о готовности предоставить гарантии безопасности Украине

В понедельник, 17 февраля, в Париже на неформальной встрече лидеры стран Европы сообщили о своей готовности предоставить Украине гарантии безопасности, при этом уточнив, что их условия будут зависеть от уровня поддержки со стороны США, передает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Кроме того, европейские руководители выразили мнение, что для Украины было бы небезопасно приостанавливать боевые действия до достижения формального мирного соглашения с Россией.

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер, выступая в эфире телеканала TVP Info, охарактеризовал экстренный саммит, прошедший в Париже, как бесполезный, отметив, что Европа фактически потеряла три месяца после победы Дональда Трампа на выборах в США.

Он считает, что после встречи в Париже Европа не сумеет выработать и предложить США действующий план по Украине, добавив, что переговоры между представителями России и США в Эр-Рияде могут считаться «саммитом США — Россия».

Неформальная встреча, организованная президентом Франции Эммануэлем Макроном, состоялась 17 февраля и собрала руководителей Евросовета, Еврокомиссии и генсека НАТО. Переговоры длились около трех часов и завершились без совместного заявления.

Ранее сообщалось, что премьер Италии Мелони осталась недовольна консультациями в Париже по Киеву.