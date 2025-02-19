Лидеры стран Евросоюза не смогли согласовать отправку своих военных на Украину

Лидеры стран Европейского Союза (ЕС) не смогли прийти к единому решению относительно отправки военных на Украину на прошедшем онлайн-саммите. Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции, посвященной итогам обсуждений, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что, несмотря на отсутствие согласия по отправке войск для более широких операций на Украине, участники саммита пришли к единому выводу о предложении, касающегося размещения военных инструкторов на территории украинского государства.

Науседа подчеркнул, что это решение направлено на поддержку украинских сил в их усилиях по сдерживанию внешних угроз, однако пока не затрагивает вопрос о наличии боевых подразделений.

По словам литовского лидера, участники саммита подчеркнули необходимость четкого определения условий и стадий пребывания возможных миротворцев на Украине. Он отметил, что решение о развертывании войск можно будет принять лишь после тщательной оценки соответствующих данных и обстоятельств.

Ранее премьер Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа станут пинком под зад Европе.