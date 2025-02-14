Премьер-министр Литвы назвал переговоры Путина и Трампа пинком под зад Европе

Переговоры двух лидеров, Дональда Трампа и Владимира Путина, по поводу решения украинского конфликта, станут самым настоящим пинком для Европы и разбудят ее. Так считает Гинтаутас Палуцкас, премьер-министр Литвы. Его точку зрения привело агентство ЭЛТА.

По мнению политика, ситуация с запуском переговоров по Украине очень сложная. Вопросы решают США и РФ, а Европа при этом остается в стороне. Но, с другой стороны, европейцы заслужили это, поскольку показали неспособность принимать важные решения. За счет этого все действия Трампа можно расценить как хороший «пинок под зад» Евросоюзу.

«Надеюсь, что Европа проснется и услышит требование, что мы должны более серьезно заняться нашими проблемами и потом надеяться на помощь от США», — указал он.

Палуцкас добавил, что сейчас попытка проехаться на чужой спине со стороны европейских государств не выглядит слишком уж моральной.

Ранее сообщалось, что президент Литвы Науседа провел странную церемонию выхода его страны из системы электрического кольца БРЭЛЛ. Заодно с российской электроэнергией политик попрощался и с Лениным. Видео этой процедуры он выложил в соцсети. Помимо этого Науседа заявил, что Литва за пять лет соединит свои электросети с польскими.