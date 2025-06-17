Лидеры стран G7 приняли совместное заявление о поддержке безопасности Израиля

По итогам встречи в формате G7 главы стран приняли совместное заявление о том, что они поддерживают безопасность Израиля. Об этом сообщило агентство Reuters.

Издание опубликовало то совместное заявление лидеров государств G7, которое было принято ими во время встречи между собой. В этом документе руководители стран подтвердили, что поддерживают безопасность Израиля.

«Призываем, чтобы скорейшее разрешение иранского кризиса привело к деэскалации военных действий на Ближнем Востоке, включая прекращение огня в Газе», — указали они.

В этом заявлении также вписано, что защита мирного населения в ближневосточном регионе должна стать одной из важных составляющих всех дальнейших действий.

Ранее сенатор Пушков заявил, что саммит G7 показывает разъединение Запада, а не единство. Он добавил, что фактически страны Старого Света и Штаты разделил главный вопрос, на котором как раз замкнут весь новый пакет санкций Брюсселя – это потолок на цену на отечественную нефть.