Лидеры стран Центральной Азии подписали Худжандскую декларацию дружбы

В рамках саммита глав Таджикистана, Киргизии и Узбекистана, который прошел в Худжанде, Эмомали Рахмон, Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев поставили свои подписи под соглашением об определении точки соединения границ трех государств, сообщил ТАСС.

Подписание состоялось непосредственно на месте проведения встречи лидеров в административном центре Согдийской области, расположенном на севере Таджикистана.

Кроме того, главы государств приняли Худжандскую декларацию, символизирующую нерушимую дружбу между странами. Церемония подписания прошла в резиденции таджикского лидера в Гулистоне, недалеко от Худжанда.

Исторический саммит Таджикистана, Киргизии и Узбекистана, приуроченный к празднованию Международного дня Навруз, стал возможен благодаря урегулированию пограничного вопроса между Таджикистаном и Киргизией.

13 марта, после почти четверти века переговоров и серии конфликтов, Рахмон и Жапаров заключили в Бишкеке договор о государственной границе, а в понедельник, 31 марта, стороны произвели обмен ратификационными документами.

Ранее сообщалось, что на румыно-украинской границе всплыло тело утонувшего мужчины.