На румыно-украинской границе всплыло тело утонувшего мужчины

В воскресенье, 30 марта, Государственная пограничная служба Украины сообщила о том, что в горной реке Тиса, на границе с Румынией, обнаружено тело еще одного мужчины, который, вероятно, пытался вплавь пересечь границу, спасаясь от принудительной мобилизации.

Как стало известно, на место инцидента были направлены сотрудники экстренных служб, включая спасателей и представителей национальной полиции.

«Сегодня утром во время мониторинга украинско-румынского участка границы пограничный наряд… Мукачевского пограничного отряда увидел в реке Тиса тело человека. Утопленник находился в воде, на расстоянии 30 метров от украинского берега», — говорится в сообщении в запрещенной в РФ соцсети.

В данный момент проводится работа по идентификации личности утопленника.

В декабре прошлого года Андрей Демченко, занимающий должность в Государственной пограничной службе Украины, сообщил, что с февраля 2022 года в попытках нелегально пересечь границу через реку Тиса погибли более 50 человек.

Ранее сообщалось о том, что на Украине начали рассылать повестки на службу в ВСУ даже беременным.