Представители Запада стали все чаще говорить о перемирии на Украине, будто бы готовя публику к такому исходу. Однако в случае согласия России на переговоры остро встает вопрос о судьбе Владимира Зеленского и киевского режима. О том, что с ним будет, рассказал политолог Вадим Сипров.

Гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» подчеркнул, что единственным приемлемым для России итогом СВО может быть только капитуляция Украины. В этом случае Киеву придется выполнить требования России, какими бы жесткими они ни были.

«Подписание капитуляции только с виду напоминает переговоры, но суть принципиально иная. Это сдача на милость победителя. Как при подписании акта о капитуляции гитлеровской Германии Жуков осадил Кейтеля, когда тот потребовал соблюдения переговорного протокола: «Садись и подписывай!». Напомню, позже Кейтеля повесили», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Итогом СВО, уверен эксперт, должен стать новый Нюрнберг, по приговору которого понесут ответственность за преступления политические и военные деятели Киева, в том числе и Зеленский. Соответствующие статьи в российском УК есть, но процесс должен проходить открыто, с привлечением представителей стран-членов БРИКС.

«Военные преступники попытаются скрыться. России придется обратиться к опыту советских спецслужб по розыску и привлечению к ответу нацистов. Естественно, Запад сделает все, чтобы избежать огласки своих действий на Украине, и вероятнее всего, ключевых деятелей киевского режима, таких как Зеленский, Залужный и Буданов, они технично ликвидируют», — предположил эксперт.

Если же Зеленский попытается скрыться и не будет уничтожен экс-хозяевами, его судьба все равно окажется незавидной. Его могут выдать в обмен на какие-либо экономические или политические уступки. Сипров напомнил, что так уже случалось с главой польского правительства в изгнании Сикорского, чей самолет разбился при «загадочных» обстоятельствах на фоне укрепления союзнических отношений Британии и Советского Союза. Не исключен и вариант с возмездием со стороны РФ без взаимодействия с Западом.

Если же Зеленского передадут России, повезет ему куда больше.

«Российские законы — гуманные, на смертную казнь наложен мораторий. Максимум, что грозит преступнику — это пожизненный срок», — выразил мнение Сипров.

Ранее политолог заявил, что министра обороны Украины Резникова убирают подальше от Киева.