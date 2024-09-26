Лишь 30 стран из 194 членов ООН поддержали декларацию G7 по восстановлению Украины

Только 30 стран из 193 членов ООН поддержали декларацию G7, которую активно все последнее время продвигали США, о поддержке восстановления Украины после якобы российской агрессии. На это указывается в документе Белого дома, который цитирует РИА Новости.

Помимо участия в восстановлении Украины, декларация стран «Большой семерки» предусматривает также и далее удерживать замороженные российские активы до тех пор, пока Россия не заплатит за нанесенный Украине ущерб.

«Президент США Джо Байден объявит, что более 30 стран и Европейский союз присоединились к этой исторической декларации. Совместная декларация включает поддержку по восстановлению и реконструкции Украины, — говорится в сообщении американской администрации.

Отмечается, что на уровне лидеров государств Совместную декларацию на полях Генеральной Ассамблеи ООН запустит глава Белого дома Джо Байден. Имеющиеся 30 подписантов до конца 2024 года работать над предоставлением Украине кредита в 50 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $375 млн.