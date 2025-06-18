Лишь шесть стран G7 сделают совместное заявление по поводу Украины

Государства, входящие в «Большую семёрку» (G7), не смогли прийти к единому мнению относительно совместного заявления по ситуации на Украине из-за позиции США. Об этом стало известно 17 июня из сообщения агентства Reuters, которое ссылается на представителя правительства Канады.

Стало известно, что Канада не стала делать громкое заявление по ситуации на Украине, как это планировалось ранее, из-за противодействия со стороны США… В этом году Канада председательствует в G7, и это её обязанность.

«Другим лидерам не нужно подписывать заявления о председательстве G7», — приводит Reuters слова канадского чиновника.

В итоге только шесть стран G7 собираются выпустить отдельное заявление по поводу событий на Украине. Как сообщает издание, премьер-министр Канады Марк Карни планирует обнародовать его позже.

Как добавляет агентство, в ходе саммита G7, который состоялся в Канаде с 15 по 17 июня 2025 года, представители стран-участниц выразили несогласие по поводу поддержки Украины.

Лидеры «семёрки» признали, что антироссийские санкции нанесли экономический ущерб их странам. Кроме того, президент США Дональд Трамп отказался подписать совместные заявления по ряду международных вопросов, включая ситуацию в республике.

Ранее сообщалось, что премьер Канады Карни прервал Трампа во время ответов на вопросы СМИ перед саммитом G7.