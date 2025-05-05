Стало известно, почему Европе сложно отказаться от российского газа

Европейский союз (ЕС) сталкивается с серьезными препятствиями на пути отказа от российского газа, сообщило агентство Reuters. Отмечается, что основная проблема заключается не только в юридических и экономических вопросах, но и в политической непримиримости отдельных стран.

В частности, экспертное сообщество выделило как ключевую проблему возможность использования гипотетического «форс-мажора» для выхода из контрактов — сценарий, который, по мнению аналитиков, маловероятен и практически невозможен в нынешних условиях.

Так, согласно источникам, Венгрия может блокировать любые попытки Евросоюза ввести жесткие ограничения на российские энергоносители. Отмечается, что этот фактор значительно усложняет согласование широкомасштабных санкционных мер, особенно в области энергетики.

Европейская комиссия (ЕК) рассматривает варианты разрыва контрактов, однако риск невыполнения обязательств сохраняется. Юридическая практика показывает, что инициирование «форс-мажора» в энергетической сфере сопряжено с высоким шансом судебных разбирательств.

Несмотря на планы по отказу, российский газ продолжает поступать в европейские страны. Юристы и аналитики отмечают, что условия контрактов с «Газпромом» в виде «бери и плати» делают применение форс-мажора маловероятным.

Известно, что некоторые европейские компании и «Газпром» начали судиться из-за нарушений условий контрактов и пропущенных платежей на общую сумму около $21 млрд.

По данным источника,внутри ЕС обсуждаются меры по помощи компаниям в обосновании пересмотра условий контрактов, а также возможность принудительных закупок российского сжиженного природного газа (СПГ) через механизмы совместных закупок, аналогичных действиям в рамках программы REPowerEU.

Как ранее отмечало агентство Bloomberg, 6 мая в Страсбурге страны ЕС совместно с Еврокомиссией должны представить «дорожную карту», предусматривающую постепенный отказ от российского газа. Отмечалось, что полностью отказаться от ресурса из РФ Евросоюз хочет к 2027 году.

Ранее Bloomberg также сообщило, что США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых.