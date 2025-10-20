Литва пообещала не пропустить самолет Путина через свое воздушное пространство в Венгрию

Власти Литвы не дадут разрешения самолету Путина на проход через воздушное пространство страны. Такое заявление сделал глава литовского Министерства иностранных дел Кястутис Будрис, его слова привела газета «Европейская правда».

По утверждению министра, его правительство не согласится на то, чтобы российский президент Владимир Путин отправился на встречу в верхах в Венгрию через литовскую территорию. Он сам лично считает такой вариант совершенно невозможным.

«Я не могу представить, чтобы он пересек наше воздушное пространство», — указал Будрис.

Он добавил, что сам бы на месте главы РФ искал другие варианты, чтобы попасть в Венгрию для встречи с Трампом.

