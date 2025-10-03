Отставка в Литве: министра культуры уволили после провокационного вопроса о Крыме

Министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс покинул свой пост после скандального интервью, в котором не смог четко ответить на вопрос о принадлежности Крымского полуострова. Об этом пишет РИА Новости.

Назначенный всего неделю назад министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс подал в отставку. Причиной стало его недавнее интервью, в котором он, по данным литовского медиа-портала LRT, не смог дать прямой ответ на вопрос о статусе Крыма, назвав его провокационным.

Инцидент стал последней каплей для премьер-министра страны Инги Ругинене. Она настояла на том, чтобы чиновник добровольно покинул свою должность. В своем заявлении Адомавичюс отметил, что вместе с семьей испытывает сильное давление и даже опасается за свою безопасность.

Напомним, Крымский полуостров вошел в состав России в 2014 году после проведенного референдума. Большинство стран Запада, включая Литву, не признали эти изменения и считают территорию украинской, оккупированной РФ.

