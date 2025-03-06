Литва предложила ЕС ежегодно выделять Украине по €43 млрд
В Литве предложили схему выделения Киеву больше €40 млрд помощи
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Литовский президент Гитанас Науседа предложил схему выделения Киев больше €40 млрд помощи в год. Об этом пишет ТАСС.
По данным журналистов, Науседа отметил, что страны Евросоюза стали бы выделять на помощь Украине 0,25% от своего ВВП, и именно таким образом удалось бы достичь суммы в €43 млрд в год. Политик отметил, что эта сумма в два раза превышает намеченную ранее в €20 млрд.
При этом, Науседа напомнил, что Вильнюс уже взял на себя такое обязательство еще в середине 2024 года. Украина будет получать помощь на оборонные нужды и собственную безопасность 0,25% литовского валого внутреннего продукта – это около €190 млн.
Напомним, ранее было названо условие, при котором Трамп не будет оказывать поддержку стране-партнеру по НАТО.