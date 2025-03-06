Названо условие, при котором Трамп откажется защищать страну НАТО

Американский лидер Дональд Трамп может прекратить поддержку страны-партнера НАТО. Издание NBC News со ссылкой на свои источники в администрации США назвало условие для этого.

По данным журналистов, Трамп может отказаться от защиты партнера по НАТО в том случае, если эта страна не будет в полной мере исполнять обязательства по тратам на оборону. В частности, Трамп собирается вносить серьезные изменения в участие Америки в НАТО.

Помимо этого, Трамп с командой рассматривает вариант проведение учений в рамках НАТО в первую очередь с теми партнерами по альянсу, которые исполняют обязательства по расходам на оборону.

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