Литва подала иск в международный суд ОНН против Белоруссии

Литва отправила в международный суд ОНН иск против Белоруссии. Она обвинила Минск в создании миграционного кризиса. Об этом сообщила «Лента.ру».

Издание сослалось на информацию, опубликованную на сайте литовского МИД. Вильнюс обвинил Республику Беларусь в том, что та нарушила международные обязательства, связанные с незаконным ввозом мигрантов. Правительство Литвы потребовало от Минска компенсации своих затрат.

«Требования включают полную компенсацию причиненного ущерба, включая расходы на строительство стены, а также гарантии того, что действия, противоречащие международному праву, не повторятся», — указано на сайте литовского внешнеполитического ведомства.

По утверждению властей Литвы, у них есть все доказательства того, что наплыв незаконных мигрантов в страну произошел в результате действий Белоруссии.

Ранее сообщалось, что бывший президент Литвы Даля Грибаускайте призвала страны Европы не бояться российских ядерных вооружений. По ее утверждению, государствам не надо обращать никакого внимания на российское ядерное оружие. По словам бывшего руководителя Литвы, ядерные вооружения перестали быть средством сдерживания, поскольку являются давно устаревшим инструментом.