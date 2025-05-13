В Литве призвали Европу не бояться ядерного оружия РФ и назвали его устаревшим

Европейским странам не стоит бояться ядерных вооружений России, поскольку этот инструмент сдерживания уже является устаревшим. Об этом заявила бывший президент Литвы Даля Грибаускайте, ее слова привел новостной портал Delfi.

По утверждению политика, европейским государствам не надо обращать никакого внимания на российское ядерное оружие и ни в коем случае не бояться его. По словам бывшего руководителя Литвы, ядерные вооружения перестали быть средством сдерживания, поскольку являются давно устаревшим инструментом.

«Никакой зонтик не поможет, потому что сейчас совсем другое оружие, совсем другой характер войны. Ядерное оружие уже никого не напугает», — указала она.

Грибаускайте добавила, что благодаря прогрессу появляются виды оружия, которые гораздо более опасны.

Ранее сообщалось, что власти Литвы ввели ограничения на поездки россиян, проживающих в этой стране. Теперь тех, кто выезжает чаше одного раза в три месяца в РФ либо Белоруссию, лишают литовского вида на жительство. Для более частых поездок необходима уважительная причина.