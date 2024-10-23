Литва собралась денонсировать договор с Россией о торговом судоходстве

Правительство Литвы поддержало инициативу о расторжении межгосударственного соглашения с Российской Федерацией, касающегося торгового судоходства. Это решение было принято на заседании кабинета министров по представлению Министерства сообщений и транспорта Литвы, как сообщила пресс-служба правительства, передает ТАСС.

Данное соглашение о торговом судоходстве было подписано Вильнюсом и Москвой в 1993 году и вступило в силу в 1994 году.

Теперь одобренный правительством документ направляется в Сейм (парламент) Литовской Республики для дальнейшего рассмотрения и утверждения.

Ранее сообщалось, что Литва предприняла шаги по укреплению инженерных заграждений на мостах через реку Неман, соединяющих страну с Калининградской областью России.

Глава оборонного ведомства Лауринас Касчюнас в интервью национальному радио LRT раскрыл детали проводимых мероприятий.

По его словам, на мостах уже размещены противотанковые заграждения и специальная армейская колючая проволока с острыми лезвиями.