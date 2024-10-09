Литва усиливает оборонительные меры на границе с Калининградской областью

По информации из официальных источников, Литва предприняла шаги по укреплению инженерных заграждений на мостах через реку Неман, соединяющих страну с Калининградской областью России.

Министерство обороны Литвы подтвердило проведение работ по установке различных видов препятствий.

Глава оборонного ведомства Лауринас Касчюнас в интервью национальному радио LRT раскрыл детали проводимых мероприятий. По его словам, на мостах уже размещены противотанковые заграждения и специальная армейская колючая проволока с острыми лезвиями. В ближайшие один-два месяца планируется дополнить эти укрепления мобильными металлическими конструкциями.

Касчюнас пояснил, что комплекс этих мер направлен на замедление потенциального продвижения вражеской боевой техники, что позволит эффективнее противодействовать ей в случае необходимости.

На данный момент фортификационные работы проведены на мосту Королевы Луизы и мосту вблизи населенного пункта Дубки. Министр обороны заверил, что процесс укрепления границы идет в соответствии с намеченным планом. Он также отметил, что стратегия предусматривает различные подходы к разным объектам: некоторые мосты будут дополнительно укреплены, в то время как другие подготовят к возможному разрушению в случае крайней необходимости, основываясь на данных разведки. Об этом сообщает «Sputnik Литва».

Власти Литвы заявляют, что данные меры являются частью общей стратегии страны по усилению обороноспособности страны и защите ее границ в контексте текущей геополитической ситуации в регионе.

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