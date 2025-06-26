Литва ужесточит контроль за российскими транзитными поездами

Министерство внутренних дел (МВД) Литвы объявило о намерении значительно усилить контроль над российскими транзитными поездами, которые следуют через территорию республики, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что такие меры связаны с растущими опасениями литовских властей и необходимостью предотвращения возможных инцидентов, направленных против безопасности республики.

Также, уточнили в ведомстве, в рамках мер по обеспечению безопасности создана межведомственная рабочая группа, задача которой — актуализировать протоколы реагирования на любые нештатные ситуации в поездах.

В частности, планируется внедрить систему передачи в реальном времени сигнала о любых открытых дверях состава, что позволит оперативно реагировать на возможные нарушения и обеспечит контроль за движением составов.

Кроме того, МВД Литвы хочет обязать устанавливать в российских поездах дополнительные камеры видеонаблюдения, а также усилить ответственность за оставление поезда.

Ранее сообщалось, что россиянин выпрыгнул в Литве из поезда, следовавшего в Калининград.