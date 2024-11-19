Ливан подтвердил, что согласен с предложением США о прекращении огня с Израилем

Ливан и группа «Хезболла» согласились с предложением американского правительства о перемирии с Израилем, однако выразили некоторые замечания относительно его содержания, сообщил репортеру Reuters спикер ливанского парламента Али Хасан Халиль. Конкретные моменты, с которыми не согласна ливанская сторона, не были оглашены.

Согласно информации агентства, полученной от дипломата, осведомленного о переговорах, детали еще должны быть согласованы, что может замедлить процесс достижения соглашения.

Ожидается, что специальный представитель США Амос Хохштейн вскоре посетит Бейрут. На прошлой неделе он высказывал надежду на возможность достижения договоренности.

Али Хасан Халиль сообщил, что 18 ноября Ливан направил письменный ответ американскому послу. Он отметил, что успех инициативы теперь в руках Израиля — по мнению дипломата, если Израиль не заинтересован в поиске решения, «он может создать массу проблем».

Ранее сообщалось, что глава пресс-службы «Хезболлы» погиб при ударе Израиля по центру Бейрута.