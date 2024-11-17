Глава пресс-службы «Хезболлы» погиб при ударе Израиля по центру Бейрута

ЦАХАЛ продолжает наносить удары по Ливану. Последней атакой с воздуха 17 ноября израильской армии удалось ликвидировать главу пресс-службы ливанского движения «Хезболла» Мохамада Афифа. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Al Jadeed.

По информации ливанского портала, удар со стороны израильских ВВС пришелся на здание Партии арабского социалистического возрождения («Баас»), расположенного в районе Рас ан-Набаа. Здание в центре Бейрута было критично повреждено. Мохамад Афиф был ликвидирован, о других погибших не сообщается.

Новый глава МО Израиля Исраэль Кац недавно заявил о продолжении военных действий в Ливане до достижения всех целей. Договариваться еврейское государство о мире не собирается, только если по условиям Ливан и действующее там движение полностью не потеряет право на ведение террористической деятельности.

Напомним, обстановка на Ближнем Востоке накалилась 17 и 18 сентября, когда в Ливане взорвались пейджеры и рации в разных районах. Спустя несколько дней Армия обороны Израиля нанесла несколько авиаударов по территории страны, объясняя это якобы работой против военной инфраструктуры «Хезболлы» и ее лидеров. Тем не менее известно о жертвах среди гражданского населения.

Ранее сообщалось, что радикалы из Газы опубликовали жуткое видеообращение взятого в заложники россиянина.